Juwelen gestolen bij inbraken in Heverlee ADPW

26 december 2019

20u25 0

De Leuvense politie stelde een aantal inbraken in Heverlee vast. Daar werd ingebroken in een huis in de Termunckstraat en werden enkele juwelen gestolen. Dat was eveneens het geval in een woning in de Saffranenbergstraat.