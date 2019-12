Juwelen gestolen bij inbraak ADPW

09 december 2019

17u22 0

Onbekende inbrekers hebben het voorbije weekend ingebroken in een appartement op de eerste verdieping in de Vaartstraat in Leuven. De indringers slaagden er in de deur van de flat te forceren. Het appartement werd volledig doorzocht. De buit bestond uit enkele juwelen.