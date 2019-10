Juwelen gestolen bij inbraak ADPW

16 oktober 2019

14u34 0

In de Karel Schurmansstraat in Kessel-Lo werd er maandagnacht ingebroken in een huis. De bewoonster werd in het midden van de nacht wakker van een geluid in de woning, maar durfde niet te gaan kijken. De volgende ochtend bleek dat er verschillende juwelen uit de woning verdwenen waren. De politie werd verwittigd en er werd proces-verbaal opgesteld.