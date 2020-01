Juwelen gestolen bij inbraak ADPW

31 januari 2020

In een huis op de Kapelberg in Heverlee werd donderdagochtend ingebroken. De inbrekers braken een raam open aan de achterzijde en doorzochten de woning. Ze gingen aan de haal met juwelen. De bewoonster was even uit huis en ontdekte de inbraak toen ze tegen de middag weer thuiskwam. De politie werd verwittigd en er werd proces-verbaal opgesteld.