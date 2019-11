Juwelen gestolen bij inbraak ADPW

22 november 2019

In een huis in de Janseniusstraat in Leuven werd donderdagavond ingebroken. De inbrekers konden via de tuin en de achterdeur de woning betreden. Ze doorzochten alle kamers en gingen aan de haal met juwelen. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.