Juwelen gestolen bij inbraak

21 januari 2020

12u21 0

In een appartement in de Brusselsestraat in Leuven werd zaterdagnamiddag ingebroken. De inbrekers konden de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw betreden en forceerde daarna het slot van één van de appartementen. Hier ging hij aan de haal met juwelen. Toen de bewoner later thuiskwam werd de politie verwittigd.