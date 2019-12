Juwelen gestolen bij inbraak ADPW

04 december 2019

In de Hugo Verriestlaan in Kessel-Lo werd er overdag ingebroken in een appartement. De inbrekers klommen op een balkon en konden langs daar een raam forceren. Ze doorzochten de woning en gingen aan de haal met juwelen. De bewoonster ontdekte de inbraak toen ze ’s avonds thuiskwam. De politie deed vaststellingen ter plaatse en er werd proces-verbaal opgesteld.