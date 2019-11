Juwelen gestolen bij inbraak ADPW

26 november 2019

Onbekenden hebben maandag tijdens de dag ingebroken in een woning in de Pastoor Eeckelaerslaan in Kessel-Lo. Toen de bewoners ‘s avonds thuis kwamen stelden ze vast dat een raam aan de achterzijde van het huis was geforceerd en dat binnen alles overhoop lag. De buit bestond onder meer uit een aantal juwelen.