02 januari 2020

Tijdens de nieuwjaarsnacht werd er ingebroken in een huis in de Sneppenstraat in Kessel-Lo. De inbrekers sloegen een raam in op de eerste verdieping en doorzochten de woning. Ze maakten enkele juwelen buit. De inbraak werd de volgende dag opgemerkt en de politie stelde proces-verbaal op.