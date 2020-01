Juwelen gestolen bij inbraak ADPW

03 januari 2020

17u16 0

In de Groeneweg in Heverlee werd er donderdagavond ingebroken in een woning. De inbrekers forceerden het schuifraam en doorzochten de woning. Ze gingen aan de haal met juwelen. De politie werd verwittigd toen de bewoners thuiskwamen en er werd proces-verbaal opgesteld.