Jurylid dat na assisenproces uit de biecht klapt, kiest voor minnelijke schikking om gerechtelijke vervolging te vermijden Kim Aerts

31 augustus 2020

16u55 0 Leuven Een vrouwelijk jurylid komt weg met een minnelijke schikking voor het lekken van informatie uit het beraad over de strafmaat op het proces tegen Ben Wertoy voor het Leuvense hof van assisen begin februari. Ze klapte uit de biecht op Facebook.

Het college van het hof en de juryleden veroordeelden Ben Wertoy (27) op 7 februari tot 24 jaar gevangenisstraf voor moord op Julie Quintens. De 24-jarige kapster kwam op 27 april 2018 in haar woning in Tienen om het leven door wurging.

Jurylid Cindy V.H. lekte nog dezelfde avond en daags nadien op diverse pagina’s op Facebook informatie over de beraadslaging. De vrouw uitte felle kritiek op de volgens haar te milde strafmaat. Op basis van artikel 458 van het strafwetboek heeft ze in haar functie als occasionele rechter het beroepsgeheim en het geheim van het beraad geschonden. Omdat haar beslissing om levenslang te eisen vanaf de eerste dag vaststond, heeft ze ook het vermoeden van onschuld en het recht op een eerlijk proces genegeerd. Ze riskeerde één tot drie jaar cel en een boete van 800 tot 8.000 euro.

Het parket-generaal in Brussel belastte het Leuvense parket met een opsporingsonderzoek, met het oog op vervolging voor de correctionele rechtbank. Tot een dagvaarding komt het niet. Cindy V.H. kreeg een minnelijke schikking aangeboden. “De feiten zijn bewezen”, zegt Julie Plevoets, woordvoerster van het Leuvense parket. “Wij hebben daar een gevolg aan gegeven met een minnelijke schikking. Die is volledig betaald. Daardoor is de strafvordering vervallen.”