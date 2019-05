Jumping Wijgmaal ontvangt meer dan 300 ruiters Stefan Van de Weyer

24 mei 2019

20u39 0 Leuven Hoefsmid en onvolprezen muzikant van de drie tenoren, Jef Wuyckens, is erin geslaagd om met Niels Bruynseels een heuse wereldtopper zaterdag aan de start te krijgen van de jumping van Wijgmaal in de Hambosstraat. Er staan zaterdag welgeteld 276 combinaties aan de start van de wedstrijden voor paarden, pony’s en de Derby. Er nemen ook drie Belgische kampioenen deel. Voor de balkjesproef zijn er 29 inschrijvingen geteld.

In de voormiddag wordt gestart we met een open jumping voor kinderen en beginnende ruiters. Iedereen kan meedoen! De proeven starten van balkjes op de grond tot negentig centimeter voor pony’s en paarden.

In de namiddag vindt de traditionele Derby plaats. Een zenuwslopende race tegen de klok met meer hindernissen in de piste en dwars doorheen het bos. De jumpingdag wordt afgesloteb met een Masters waarbij de titanen der jumping-ruiters het tegen elkaar opnemen en duizelingwekkende hoogtes trotseren. Ruiter Roger Wouters is de nestor van het gezelschap met 81 lentes.

De Jumping Wijgmaal fuif wordt weer een knaller van formaat. De geweldige coverband DClive uit Haasrode trekt het feest op gang en stoomt de tent warm voor Party DJ Wim die tot in de vroege uurtjes de pannen van het dak zal spelen!