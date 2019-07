Jozefien (24) opent met Bar Citta de eerste lunchbar in Wilsele-dorp EDLL

15 juli 2019

16u49 22 Leuven De 24-jarige Jozefien Longin opent zaterdag 20 juli de eerste lunchbar op de Aarschotsesteenweg in Wilsele. Bar Citta , genoemd naar de kledingzaak van haar schoonzus, focust op gezonde voeding.

Jozefien, misschien wel gekend als de dochter van racepiloot Bert Longin, blaast een nieuwe horecawind in Wilsele-dorp. “Het idee is ontstaan door de kledingzaak van mijn schoonzus. Om de beleving van La Citta nog groter te maken vroeg ze of ik het niet zag zitten om boven de winkel een bar te openen. In het begin was ik twijfelachtig, want ik ben net afgestudeerd in marketing, dus moest ik dan geen marketeer worden?”, aldus de 24-jarige.

Omdat Jozefien het idee om een eigen zaak te beginnen niet kon loslaten, staat ze een jaar later vol enthousiasme klaar om zaterdag te openen. “Iedereen bij ons thuis is een ondernemer en ik ben heel fervent bezig met gezond eten, dus vandaar de interesse”, gaat ze verder. Zowel de zaal als de keuken neemt Jozefien volledig voor haar eigen rekening. “Ik ga het in het begin alleen proberen. Als dat op termijn te druk wordt, kan mijn mama altijd bijspringen”, vertelt ze.

Combinatie

Beneden shoppen en boven gezond lunchen, daar draait het om bij de nieuwe Bar Citta. “Vriendinnen kunnen eerst shoppen in La Citta en nadien nog nagenieten van een glaasje cava met hapjes in Bar Citta”, zegt Jozefien. Op de menukaart staan koffie, taarten en verschillende soorten gezonde slaatjes en boterhammen.

Samen met haar vriend renoveerde ze heel de bovenverdieping van La Citta. Dat pand diende voordien als appartement. “Er is wel plaats voor een hippe lunchbar in Wilsele”, klinkt het. Bar Citta zal in de toekomst ook gebruikt worden voor workshops of shoppingavonden. De nieuwe ruimte biedt plaats voor een 25-tal personen.

Zaterdag 20 juli is de grote openingsdag voor Bar Citta. “De eerste bezoekers krijgen al meteen een gratis consumptie voor de volgende keer”, aldus Jozefien. Bar Citta is open van dinsdag tot vrijdag van 8.30 uur tot 17 uur en zaterdag van 10 uur tot 18 uur. Op zondag en maandag is de bar gesloten.