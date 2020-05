Journalist Luc Vanheerentals schrijft nieuw boek ‘De Leuvense Wereldverbeteraars’ Kim Aerts

10 mei 2020

14u39 0 Leuven Journalist Luc Vanheerentals uit Leuven heeft een nieuw boek klaar. ‘De Leuvense Wereldverbeteraars’. “Het boek handelt over wereldverbeterende initiatieven in het Leuvense die de samenleving duurzamer, socialer en rechtvaardiger willen maken”, zegt Vanheerentals.

‘De Leuvense Wereldverbeteraars’ is een hartverwarmend, leerzaam en bijwijlen verbluffend boek over Leuvenaars die het verschil maken’, beschrijft Knack-journalist Walter Pauli in zijn voorwoord. Een vijftiental individuen, die al vele jaren als wereldverbeteraar in de bres staan voor een beter Leuven, worden in het boek geportretteerd: klimaatactivist Peter Tom Jones, Magda Peeters (MAAKbar), Johan Van Reeth (BUUR), Jos Vandikkelen (Velo), Griet Mertens (De Met), Luc Deneffe (De Wissel), Catherine Paulus (bemiddeling), Karin Nelissen (’t Lampeke), Stijn Devillé (Het nieuwstedelijk), Ramon Kenis (Leuvens Historisch Genootschap), eeuwige actievoerder Michel Demeyere, Wim Merckx (pionier voedselstrategie), Didi De Paris (dichter bij de mensen), Farman Sabir (geëngageerd in vele sociale projecten), vredesactivist Koen Ooms, Bob Pleysier (ex-directeur Fedasil), zuster Jeanne Devos en Valentine Julien (cohousingproject Smidsehof).

Twee criteria

“Om in aanmerking te komen voor opname in dit boek golden twee belangrijke criteria. Het moest vooreerst gaan om innoverende burgerinitiatieven die van onderuit gegroeid zijn, dus los van overheden en gevestigde instanties zoals politieke partijen, vakbonden, ziekenfondsen, bedrijven en noem maar op. Ook het wetenschappelijk onderzoek aan de KU Leuven, imec en UCLL lieten we buiten beschouwing. Ten tweede moest er expliciet sprake zijn van een maatschappelijke missie om de Leuvense samenleving duurzamer, sociale, rechtvaardiger te maken en op die manier de levenskwaliteit van mensen structureel te verbeteren of tenminste het denken hierover in positieve zin te beïnvloeden”, zegt auteur Luc Vanheerentals.

Gratis levering

Het boek kost 12,50 euro en telt 230 bladzijden. Het wordt gedrukt bij de CO2-neutrale Leuvense drukkerij Van der Poorten. Na storting van dit bedrag op BE65 7855 2875 6196 wordt het gratis thuis in Leuven geleverd. Voor bestellingen buiten Leuven worden 2,5 euro verzendingskosten aangerekend.

Luc Vanheerentals verslaat al vele jaren het harde nieuws in Vlaams-Brabant voor het persagentschap Belga. Hij werkt daarnaast ook voor Radio 2 Vlaams-Brabant, ROBtv, RingTV, de RandKrant en De Journalist. Het afgelopen decennium schreef hij de boeken ‘Leuven zoals het is. Aan vooravond van de verkiezingen’ (2012), ‘Leven zonder auto’ (2014), ‘Moeke en bompa, het warme verhaal van mijn grootouders’ (2016), ‘Duurzame alternatieven voor de auto. Fifty Ways to Leave Your Car’ (2017) en ‘Leuven zoals het is. Doorlichting aan vooravond verkiezingen 2018’ (2018).