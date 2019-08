Journalist Luc Vanheerentals schrijft boek over Leuvense wereldverbeteraars Bart Mertens

17 augustus 2019

10u30 0 Leuven Na onder meer ‘Leven zonder auto’ en enkele boeken over de Leuvense gemeenteraadsverkiezingen wil Belga-journalist Luc Vanheerentals een boek schrijven over Leuvense wereldverbeteraars. Of Vanheerentals zichzelf daarbij rekent, is niet meteen duidelijk maar hij is wel nog op zoek naar kandidaten en projecten die in aanmerking komen voor zijn nieuw boek.

Belga-journalist Luc Vanheerentals leidt een druk bestaan en klopt lange dagen maar toch vindt hij altijd de tijd voor zijn hobby: boeken schrijven. Eerder schreef Vanheerentals als enkele boeken naar aanleiding van gemeenteraadsverkiezingen in Leuven en ook met boeken zoals bijvoorbeeld ‘Leven zonder auto’ en ‘Fifty Ways to Leave Your Car. Duurzame alternatieven voor de auto’ leverde hij een bijdrage aan het maatschappelijk debat. Nu staat Luc Vanheerentals voor een nieuwe uitdaging: een boek over Leuvense wereldverbeteraars.

50-tal projecten

“Ik heb inderdaad het plan opgevat om een boek te schrijven over ‘Leuvense Wereldverbeteraars’. Bedoeling is mensen of organisaties die in het Leuvense grensverleggende initiatieven nemen om onze samenleving duurzamer, socialer, en menselijker te maken meer bekendheid te geven. Op die manier kunnen zij vele anderen in Leuven en ver daarbuiten inspireren. Een wereldverbeteraar is voor mij een individu of organisatie die door middel van vernieuwende en grensverleggende initiatieven de levenskwaliteit van mensen structureel wil verbeteren of het denken hierover in positieve zin wil beïnvloeden. Ik heb ondertussen al een lijst van een 50-tal projecten opgesteld maar alle suggesties zijn welkom.” Wie nog projecten of mensen kent die het verdienen om in het nieuwe boek van Luc Vanheerentals een rol te spelen, kunnen een e-mail sturen naar luc.vanheerentals@telenet.be of luc.vanheerentals@chello.be