Jongeren zetten Grote Markt in vuur en vlam voor Dag van de Jeugdbeweging EDLL

18 oktober 2019

10u10 0 Leuven Een hoogdag voor de jeugd in onze regio. Zo'n 3000 jongeren zakten in de vroege uurtjes af naar de Grote Markt in Leuven om te feesten op Dag van de Jeugdbeweging. En natuurlijk ook voor dat gratis ontbijtje.

Het was vanochtend om 7 uur erg druk op de Grote Markt in Leuven. Maar liefst 3000 jongeren dansten er in gepast uniform op de meest funky beats. Chirojeugd Vlaanderen, JNM, IJD, FOS Open Scouting, KLJ, Jeugd Rode Kruis, KSA, Scouts en Gidsen Vlaanderen en Bazart organiseerden samen de jaarlijkse Dag van de Jeugdbeweging. Met de steun van MIJNLEUVEN, het jongerenlabel van de stad Leuven, werd de Grote Markt van 7 uur tot 8 uur omgetoverd tot een feestparadijs. Wie zijn of haar uniform aanhad, werd beloond met een gratis koffiekoek en thee of koffie.

“We zijn hier met een 50-tal chiroleden van Leefdaal”, zeggen Mart (15) en Tess (14) van chiro Leefdaal. “Het pikte om vroeger op te staan, maar als we weten dat het voor de jeugdbeweging is, hebben we er minder moeite mee”, aldus de twee chiroleden. “Wij komen van Bree, dat is vrij ver, maar aangezien we allemaal in Leuven op kot zitten, feesten we hier met plezier mee”, zeggen de leden van KSA ROJO Beek. Scouts Buken (Kampenhout) werd vertegenwoordigd door Cato (21) en Bauke (20). “Dag van de Jeugdbeweging geeft ons motivatie. Wij doen veel voor de gemeente en dat is leuk dat we er nu iets voor terugkrijgen”, aldus Cato en Bauke.

“Het Leuvens jeugdwerk staat sterk in haar schoenen”, vertelt schepen van jeugd Dirk Vansina. “Er zijn zo’n 30 jeugdbewegingen met samen meer dan 5000 leden. We willen de jongeren dan ook bedanken voor het grote engagement en de waardevolle inzet die ze iedere week opnieuw leveren”, aldus schepen Vansina, die tevens als jonge knaap lid was van chiro Vlierbeek. Opvallend: ook voormalig minister Koen Geens was aanwezig in uniform, met een groen scouts-sjaaltje om precies te zijn. “Dit is het sjaaltje van mijn scoutsgroep in Merksem in de jaren ‘64 tot ‘78", zegt Geens enthousiast. “De sfeer zit hier goed. Ik heb net het liedje ‘dit is een nacht die je normaal alleen in films ziet’ meegezongen, want mijn dochter heeft dat voor het vrijgezellenfeest van de andere dochter op tekst gezet”, aldus scoutsman Geens.

Vorig jaar telde Dag van de Jeugdbeweging 2400 aanwezigen, maar dat aantal lijkt dit jaar hoger te liggen. “We hadden 3000 bandjes voorzien en daar schieten er amper nog van over. De opkomst is groter dan vorig jaar”, zegt Silke Baumans van chiro Nationaal. Om half 9 ging de stekker eruit en deden de organisatoren een warme oproep om naar school te vertrekken.