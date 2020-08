Jongeren voeren actie op Ladeuzeplein: “Oproep om deel te nemen aan Refugee Walk” Bart Mertens

25 augustus 2020

14u00 1 Leuven Deze ochtend brachten enkele jongeren krijtgraffiti aan op het Ladeuzeplein in Leuven. Daarbij gebruikten ze de hashtag #letswalktogether, samen met de voetstappen die bekend zijn als logo van de Refugee Walk. Die sponsortocht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen is niet afgelast door de coronamaatregelen, maar samen wandelen zal uiteraard niet kunnen dit jaar.

Vanmorgen om 9 uur brachten enkele jongeren van Project Ananas krijtgraffiti aan op het Ladeuzeplein in Leuven. Op hetzelfde moment vonden ook acties plaats in Brugge, Gent, Hasselt en Mechelen. Met de hashtag #letswalktogether willen de jongeren van Project Ananas aandacht vragen voor hun kwetsbare situatie en mensen overtuigen om deel te nemen aan de Refugee Walk. “We vinden het belangrijk dat mensen weten wat Vluchtelingenwerk Vlaanderen doet. Dankzij hen kunnen we leuke activiteiten doen maar krijgen we vooral ook de kans om mensen beter te informeren over onze moeilijkheden”, vertelt Mohammad die met Project Ananas actie voerde in Leuven.

Extra kwetsbaar

En dat is broodnodig volgens de actievoerders want van de bijna 80 miljoen vluchtelingen wereldwijd is meer dan de helft jonger dan 25. “Een schrijnend cijfer want kinderen en jongeren zijn net extra kwetsbaar. Omwille van die reden wil Vluchtelingenwerk meer initiatieven en campagnes lanceren die hen kunnen helpen. Daarbij speelt de Refugee Walk een essentiële rol. Deelnemende teams laten zich sponsoren. Dankzij het ingezamelde geld kunnen we een verschil maken voor jonge vluchtelingen”, zegt Charlotte Vandycke, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

De Refugee Walk gaat overigens door ondanks de strenge coronamaatregelen. “Voor deze editie schrijven teams van maximum acht personen zich in om een eigen route te wandelen in plaats van een gezamenlijk parcours met andere deelnemende teams. Op deze manier kan de Refugee Walk veilig georganiseerd worden”, klinkt het. Meer info: www.refugeewalk.be.