Jongeren tevreden over ondernemerstraject BAAS: “Heel gelukkig met de schop onder mijn kont”, zegt Anneleen Buyle Bart Mertens

16 september 2019

14u15 1 Leuven Voor het derde jaar op rij start eind september het ondernemerschapstraject BAAS van MIJNLEUVEN. “Van kleine droom tot net opgestart…elke Leuvense jongere tussen 18 en 30 jaar die zit te broeden op een interessant concept is welkom. Inschrijven kan nog tot 22 september”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V). Enkele jongeren die vorig jaar deelnamen, getuigen over hun ervaringen.

Om jongeren op weg te zetten naar succesvol ondernemerschap organiseert MIJNLEUVEN voor de derde keer op rij BAAS. “Met BAAS stimuleren we jongeren om te ondernemen. BAAS is voor hen dan ook een goed aanspreekpunt om de nodige basis en een portie zelfvertrouwen mee te krijgen voor de uitwerking van een concept. Vanuit de BAAS-begeleiding kan er bovendien op een neutrale manier verder worden doorverwezen naar andere lokale initiatieven waarbij de jongeren aansluiting kunnen vinden”, aldus schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V).

Pitchen

Meer concreet kunnen jongeren zich bij BAAS inschrijven voor één van vier categorieën: Geen Idee, Pril Idee, Pré Starter en Starter. Na de BAAS-sessies in het najaar, krijgt iedereen de kans om zijn of haar concept te ‘pitchen’ voor een professionele jury. Uit alle kandidaten kiest de jury vervolgens twintig BAAS’ers. Maarten Lambeets (23) doet tuinaanleg en -onderhoud en schreef zich vorig jaar in als Starter. “Ik werkte overdag bij een bedrijf en deed na mijn uren tuinwerk in bijberoep. Ondertussen ben ik voltijds zelfstandige. Dankzij BAAS had ik de juiste tools in handen om weloverwogen die keuze te maken.”

Niet elke jongere die zich inschrijft voor BAAS heeft al een uitgewerkt idee. Zo wist Anneleen Buyle (28) bij haar inschrijving nog niet welke kant ze op wilde. “Ik werd na de sessies geselecteerd voor de individuele coaching en toen kwam alles pas helemaal samen. Ik koos er uiteindelijk voor om zelf duurzame voedselverpakkingen te produceren, als alternatief voor bijvoorbeeld aluminiumfolie. Een jaar lang inspiratie en de spreekwoordelijke schop onder mijn kont hebben mij gebracht waar ik nu sta en daar ben ik heel gelukkig mee.”

Wie een idee heeft –hoe vaag of concreet ook– en de ondernemer in zichzelf wil ontdekken, kan zich nog inschrijven tot 22 september. Je moet tussen 18 en 30 jaar oud zijn en afkomstig uit de regio Leuven om deel te nemen aan BAAS. Vanaf maandag 23 september beginnen de tweewekelijkse sessies.

Meer info: www.mijnleuven.be/baas