Jongeren stelen bier uit afvalcontainer AB InBev Kim Aerts

28 oktober 2019

13u56 0

Enkele minderjarigen hebben zondagnacht bier proberen stelen bij bierbrouwer Ab InBev. Een bewakingsagent merkte de jongeren op tijdens hun nachtelijke trip aan het Brouwerijplein. Ze hadden daarvoor een twee meter hoge omheining moeten overklimmen. De jongeren begaven zich naar een afvalcontainer waar blikken bier, die over datum zijn, worden gedumpt. Ze gristen een tiental halve liters mee, maar genieten van hun buit zat er niet in. Toegesnelde politiepatrouilles konden een van de jongeren na een zoekactie op het terrein vatten. De rest van het gestolen bier werd in de struiken teruggevonden. De indringers zijn allen minderjarigen uit Leuven. De agenten stelden een proces-verbaal op.