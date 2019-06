Jongeren slaan voorruit wagen in met baseballknuppel ADPW

17 juni 2019

15u43

De Leuvense politie kreeg zondagavond melding van beschadigingen van een voertuig langs de Kolonel Begaultlaan in Wilsele. Vier jongeren hadden met een baseballknuppel de ruiten van een oude auto ingeslagen. De Citroen Xantia stond op privéterrein en was niet meer ingeschreven. Toen ze doorhadden dat ze in het oog gehouden werden door mensen in de buurt hebben ze het op een lopen gezet. Daarna werd de politie verwittigd. Er werd nog gezocht in de omgeving, maar van de vier jonge daders was geen spoor meer.