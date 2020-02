Jongeren ontdekken Europa in Sancta Maria Leuven Bart Mertens

20 februari 2020

16u28 0 Leuven Leerlingen van school Sancta Maria in Leuven worden deze week helemaal ondergedompeld in Europa. Tijdens workshops over vluchtelingen, fake news en de werking van de EU kregen de leerlingen inzicht in het belang van Europa. “Jongeren denken vaak ten onrechte dat Europa niet voor hen is”, zegt Monique Swinnen.

De provincie Vlaams-Brabant organiseert nog tot 6 maart Europalessen voor leerlingen van de derde graad middelbaar onderwijs. Tijdens 24 workshops nemen er in totaal 618 leerlingen uit onze regio deel aan de snelcursus Europa. Thema’s van dienst: vluchtelingen, fake news en de werking van de Europese Unie. “Leerlingen denken vaak ten onrechte dat Europa ‘niet voor hen’ is”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Europa. “Tijdens de interactieve workshops ontdekken ze waarom de Europese Unie is ontstaan en wat Europa concreet in hun leven betekent.”

Vluchtelingen

In de workshop over vluchtelingen kregen de leerlingen van Sancta Maria Leuven vandaag bijvoorbeeld een blik door de bril van de vluchtelingen. “Ze kwamen te weten hoeveel mensen wereldwijd op de vlucht zijn, waar ze naartoe gaan en van waar ze komen. Ze leerden ook over de maatregelen die EU-lidstaten namen en eindigden met een debat. Tijdens de workshop over fake news gaan de leerlingen dan weer als echte ‘mythbusters’ zelf aan de slag. Ze probeerden fake news te onderscheiden van ‘echt’ nieuws.”