Jongeman forceert deur van zonnebankcentrum JSL

28 juni 2020

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd er ingebroken in een zonnebankcentrum in de Sint-Hubertusstraat in Leuven. Een buurtbewoner zag hoe een jongeman de deur forceerde en naar binnen ging. De politie werd verwittigd, maar de inbreker had echter de vlucht genomen voor de patrouilles ter plaatse waren. Er werden beschadigingen aangebracht, maar de inbreker had niet de tijd om iets buit te maken. De Leuvense politie stelde een proces-verbaal op.