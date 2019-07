Jongeman belandt in de Dijle, maar herinnert zich niet hoe EDLL

14 juli 2019

In de nacht van vrijdag op zaterdag is een jongeman in de Dijle beland. Hoe de jongen daar terechtkwam is momenteel nog onduidelijk. Er werd een eerste proces-verbaal opgesteld waarin de jongeman beweert zich niets meer te herinneren van de feiten. Gisteravond heeft hij wel aangifte gedaan bij de politie omdat de inhoud van zijn rugzak zou gestolen zijn. “Er wordt nog onderzocht of er sprake is van diefstal met geweld”, zegt Nicolas Del Piero van de Leuvense politie. Of dat de jongeman verwondingen opliep door uit de Dijle te kruipen of door een gewelddadige overval moet nog uitgeklaard worden.