Jonge winkeldieven betrapt in Inno Kim Aerts

12 oktober 2020

15u18 0 Leuven Een 19-jarige man is zaterdag betrapt op winkeldiefstal in warenhuis Inno in de Diestsestraat in Leuven. Ook een Waalse minderjarige werd betrapt.

De man kwam rond 15 uur de winkel binnen samen met een minderjarige kompaan. Ze namen een flesje parfum uit de rekken en begaven zich naar de mannenafdeling. De minderjarige verdachte ging een pashokje binnen. Hij keerde zonder parfum buiten. De fles parfum werd later in de rugzak van zijn medeverdachte gevonden, de verpakking was verborgen onder het zitelement van het pashokje. Nadien gingen de verdachten met twee pulls en een muts een pashokje binnen en keerden slechts met één trui terug. De winkeldetective hield de mannen tegen toen ze buiten stapten zonder te betalen. De meerderjarige verdachte had de gestolen pull aangetrokken en de muts in zijn jaszak verstopt. Hij werd onmiddellijk gedagvaard in toepassing van het snelrecht. Hij zal in november voor de rechtbank verschijnen. De minderjarige staat ingeschreven in Marche-en-Famenne en zal ter beschikking gesteld worden van het parket daar.