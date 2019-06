Jonge wielrenner naar ziekenhuis na valpartij ADPW

26 juni 2019

14u20 0

Een 14-jarige jongen uit Zemst is woensdagvoormiddag ten val gekomen toen hij met zijn wielerschool op Korte Holsbeeksesteenweg in Wilsele aan het rijden was. De fietsers moesten remmen voor het rode licht. Daarbij kwam de jongen ten val. Hij werd met pijn aan de nek en de rug naar het ziekenhuis overgebracht.