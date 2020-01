Jonge vrouw (25) springt uit flat in Heverlee om te ontsnappen aan brand en overlijdt MVDB - JSL

20 januari 2020

07u19

Bron: VRT - Eigen berichtgeving 40 Leuven Bij een brand in een appartementsgebouw in Heverlee (Leuven) is afgelopen nacht een 25-jarige vrouw om het leven gekomen.

De brandweer werd omstreeks kwart na vier opgeroepen. Volgens de VRT ontstond de brand op de vijfde verdieping. De vrouw sprong naar beneden om te ontsnappen aan de vlammen, maar overleefde dit niet. Een tweede vrouw kon met de ladderwagen worden gered. De brand kon snel worden geblust. Het pand is voorlopig onbewoonbaar. Over de oorzaak bestaat nog geen duidelijkheid.

De politie van Leuven laat weten dat de Naamsesteenweg N251 in Heverlee is afgesloten van de Koning Leopold III-laan tot de Sint- Lambertusstraat naar aanleiding van de brand. Het verkeer richting Leuven kan langs de Koning Leopold III-laan rijden. Het verkeer richting Namen kan via de Waversebaan rijden.

Het Heilig Hartinstituut Heverlee is bereikbaar via de achteringangen. Walter D’Hoore, Coördinerend directeur van het Heilig Hartinstituut Heverlee, stelt dat alle lessen zijn kunnen opstarten ‘s ochtends.