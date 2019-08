Jonge vandalen beschadigen auto en vernielen brievenbus ADPW

21 augustus 2019

17u24 2

In de Molenstraat in Kessel-Lo werden in de nacht van dinsdag op woensdag de beide zijspiegels van een geparkeerde auto beschadigd. De plastiek omhulsels waren verwijderd en het glas van één spiegel was gebarsten. Een getuige had gezien hoe enkele jongeren door de straat trokken. Een van hen had een verkeersbord in de hand. Met dit verkeersbord werd een klap gegeven tegen een buitenspiegel van het geparkeerd voertuig. Toen de getuige de jongeren wilde aanspreken over hun gedrag, zetten ze het op een lopen. Dezelfde nacht werd in de Vlierbeeklaan ook een brievenbus vernield. Het ging om een stenen brievenbus die omver werd geduwd en door de val in verschillende stukken uit mekaar viel.

De politie slaagde er onder meer dankzij getuigenverklaringen in de daders van beide feiten te identificeren. Het ging om enkele minderjarige jongeren die in de buurt bij een vriend aan een verjaardagsfeestje deelnamen. Het verkeersbord hadden ze meegenomen van een werf op de hoek van de Molenstraat en Kortrijksestraat. De ouders van de minderjarigen werden op de hoogte gebracht.