Jonge straatrover riskeert 18 maanden cel Kim Aerts

16 juli 2020

16u47 0 Leuven Een 20-jarige man uit Lubbeek riskeert 18 maanden cel voor een diefstal met geweld.

In het bijzijn van vijf anderen troggelde hij op 13 oktober vorig jaar een jas en horloge af van een slachtoffer in de Vaartstraat in Leuven. Er werd gedreigd dat het slachtoffer klappen zou krijgen. Toen de zes zich uit de voeten maakten, kon de man meteen de politie verwittigen. Omdat de persoonsbeschrijving zo accuraat was, kon meteen een verdachte worden opgepakt. Safwan F. bracht een tijdje door in de gevangenis en werd daarna vrijgelaten onder voorwaarden. Die lapte hij redelijk snel aan zijn laars. De twintiger kwam nog in aanmerking voor heling van een gsm-toestel. Tijdens zijn tijd buiten kreeg hij nog acht pv’s voor het overtreden van de coronamaatregelen. Daarvoor zal hij zich later ook nog moeten verantwoorden. Twee meerderjarige stonden donderdag mee terecht voor de afpersing. Voor hen, een bij verstek, werd een jaar cel gevraagd. F. riskeert 18 maanden cel voor de afpersing en de heling. De twintiger zelf vraagt een werkstraf.