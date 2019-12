Jonge Leuvense bands veroveren Rector De Somerplein Bart Mertens

15u47 0 Leuven Jammin’ with Fonske is terug en wel op 18 december. Die dag krijgen RUTH, The ABC-band en Stucker via MIJNLEUVEN de kans om hun talent te tonen aan het publiek op het Rector De Somerplein in Leuven. Ook op het menu: een tiental standjes waar jongeren tussen 17 en 25 jaar hun eigen producten verkopen.

Het Rector De Somerplein in Leuven wordt op 18 december tussen 17 en 22 uur volledig ingepalmd door jong talent. MIJNLEUVEN –het jongerenlabel van stad Leuven- geeft die dag een podium aan RUTH, The ABC-band en Stucker en wel op een unieke locatie onder de noemer Jammin’ with Fonske. “Als bezoeker kan je nieuwe, jonge en onbekende bandjes ontdekken bij een warme kop chocolademelk”, zegt schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V). “Ondertussen kan je ook shoppen bij een tiental standjes waar jongeren tussen 17 en 25 jaar hun eigen producten verkopen. Originele kerstcadeaus zoals kersenpitkussentjes en hippe vissershoedjes zitten alvast in het aanbod. Zelfs lippenbalsem ten voordele van Kom op tegen Kanker kan je op de kop tikken. Een eigen standje tijdens deze pop-up kerstmarkt is voor de deelnemers trouwens een mooie testcase om hun product op toekomstige klanten los te laten.”