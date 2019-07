Jonge Leuvenaars organiseren voor het eerst Kamping Kontakt: een klimaatneutrale pop-upcamping midden in de stad

08 juli 2019

12u30 1 Leuven Jonge Leuvenaars organiseren van 10 juli tot 4 augustus een klimaatneutrale pop-upcamping op de grasveldjes aan de Philipssite in Leuven. Voor een vakantiegevoel hoef je dus zeker niet ver te gaan. Jong en oud zijn welkom met hun tentje voor overnachtingen en allerlei activiteiten.

Dat vakantie ook laagdrempelig, budgetvriendelijk en klimaatneutraal kan zijn, is het kernidee achter Kamping Kontakt. Vzw ‘Kontakt’, dat speciaal werd opgericht door zeven jonge Leuvenaars Nele Verduyn, Ana Schultze, Jasmien Beullens, Ode Van Ussel, Jannes Hellemans, Danny Claes en Thomas Roosen, organiseert woensdag voor het eerst een klimaatvriendelijke pop-upcamping op het terrein tussen de Tivolistraat en de Sportoase op de Philipssite.

“Ik krijg vaak de indruk dat mensen hun vakantie pas geslaagd vinden als die exclusief is en gedeeld werd op sociale media. Op die manier worden andere mensen net uitgesloten en bovendien heeft het een negatieve impact op het milieu”, vertelt projectcoördinator Nele Verduyn.

Growfunding leverde 3.000 euro op

Om het evenement te bekostigen, voerde de vzw een campagne op met het growfundingplatform van de Bond Beter Leefmilieu. “We hebben maar liefst 120% van ons doel bereikt, namelijk 3.000 euro. Met dat geld kunnen we het hele idee verder uitwerken. Het maakt bijvoorbeeld duurzaam sanitair mogelijk”, aldus communicatieverantwoordelijke Ana Schultze.

Thema-avonden

Het team voorziet tal van activiteiten overdag en ‘s avonds. “We organiseren verschillende thema-avonden, zoals een yogasessie, een veganistische kookworkshop, een lezing over duurzaam reizen, een kubbtornooi, een workshop tuinieren en een fietstocht. Het gedetailleerde programma staat online en geïnteresseerden kunnen zich inschrijven”, zegt Ana. Op zondag is er telkens een brunch voorzien. “We werken deels met voedsel dat lokaal geproduceerd is en deels met overschotten van de supermarkten in Leuven”, zeggen de organisatoren.

Openingsfeest

Woensdag 10 juli vindt het openingsfeest plaats. Al 150 mensen registreerden zich voor die opening. “Het openingsfeest is toegankelijk voor iedereen. Vanaf 18 uur is iedereen welkom voor een hapje en drankje”, aldus Ana. De vzw kon al rekenen op een 30-tal reservaties, maar kamperen is ook mogelijk zonder reservatie. Voor een nachtje op Kamping Kontakt betaal je 5 euro, zonder ontbijt. Een nachtje met ontbijt kost je 10 euro. De organisatie biedt ook zelf tenten aan.

Meer informatie over Kamping Kontakt is terug te vinden op www.kampingkontakt.be.