Jonge Leuvenaars kleuren met ‘Trashtag’ het straatbeeld EDLL

05 juli 2019

14u26 1 Leuven Wie de afgelopen weken door de Leuvense straten liep, zag hoogstwaarschijnlijk al de dertig nieuwe ‘Trashtag’-vuilnisbakken hangen. De afgelopen maanden beschilderden jongeren deze vuilnisbakken om het straatbeeld meer kleur te geven en tegelijkertijd zwerfafval tegen te gaan.

Het project Trashtag ontstond toen Ade Bormans (19) aanklopte bij MIJNLEUVEN (het jongerenlabel van stad Leuven) met de vraag of er niet meer kunst in de openbare ruimte kon worden gerealiseerd. “Leuven is een stad waar nog heel wat plekken grijs en grauw zijn en waar volgens mij een grote nood is aan een kleurrijke en eigenzinnige toets”, aldus Ade.

Duurzaamheid

Omdat stad Leuven actief inzet op duurzaamheid en propere straten, pikte MIJNLEUVEN in op de visie van Ade. Samen werkten ze een creatief traject uit om jongeren actief te betrekken bij de uitstraling van hun stad. “We vinden het belangrijk dat jongeren mee hun stempel kunnen drukken op Leuven en er ‘hun’ jongerenstad van kunnen maken. Trashtag is een mooi voorbeeld van de creativiteit die schuilgaat bij onze Leuvense jongeren”, aldus schepen van Jeugd, Dirk Vansina.

Het project moet er voor zorgen dat mensen sneller de weg naar de vuilnisbak vinden. “Nu springen de vuilnisbakken meer in het oog. Daardoor wordt het probleem rond zwerfvuil verder aangepakt. Een win-win dus”, zegt Thomas Van Oppens, schepen van Stadsreiniging.

Eigenzinnige kunstwerken

In totaal kregen een twintigtal jongeren over een periode van drie maanden de kans om hun zotste creaties op vuilnisbakken te realiseren. Ook campus Redingenhof integreerde een Trashtag-workshop tijdens haar klimaatcamping in mei. Nog tot het najaar kan je de eigenzinnige kunstwerken bewonderen die het resultaat zijn van Trashtag. Nadien worden de vuilnisbakken vervangen door standaard exemplaren en krijgen de kunstwerken opnieuw een witte verflaag. Zo kunnen andere jongeren er verder mee aan de slag.

Trashtag is een project van MIJNLEUVEN in samenwerking met de dienst stadsreiniging van de stad Leuven.