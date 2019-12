Jonge kunstenaars maken aanbevelingen voor Leuvens cultuurbeleid EDLL

06 december 2019

15u50 0 Leuven Dat de stad Leuven heel wat jonge creatievelingen heeft, staat buiten kijf. Alleen is het als startende artiest niet altijd makkelijk om een plekje tussen de gevestigde waarden te veroveren. Tijdens ‘De Stem van Jong Kunstgeweld’ gingen dertig jonge kunstenaars in gesprek met zeven spilfiguren van het culturele beleid in Leuven. Ze maakten concrete aanbevelingen voor het Leuvense cultuurbeleid van de toekomst.

Is er nog voldoende ruimte om als jonge kunstenaar te groeien? Vindt enkel kunst met een grote K nog een plaats in Leuven? En wat is er nodig om ook beginnende creatievelingen voldoende kansen te geven? Een hoop vragen bij de jonge kunstenaars. De roep om coaching, netwerk en ruimte wordt steeds luider. De beginnende kunstenaars vinden al een eerste oplossing bij organisaties als MIJNLEUVEN, het jongerenlabel van de stad Leuven, en plekken als Stelplaats. Maar daarna blijken er weinig doorgroeimogelijkheden. De stap van jongereninitiatieven naar de grote cultuurhuizen blijkt groot.

Daarom zorgde MIJNLEUVEN voor een gespreksavond tussen dertig jongeren en zeven beleidsmakers van de stad Leuven. De jonge kunstenaars zaten rond de tafel met onder meer de schepen van cultuur Denise Vandevoort, schepen van jeugd Dirk Vansina en spilfiguren van Museum M, STUK, Cas-co en 30CC.

Nood aan ruimte, coaching en het verkleinen van de kloof

De kloof tussen de cultuurorganisaties en de jongeren is nog te groot. “Ik heb soms het gevoel dat wij, de jonge kunstenaars in Leuven, groene bananen zijn”, klinkt het bij illustratrice en grafisch vormgever Silke Reyntjens. “Helaas merk ik dat cultuurhuizen zich vooral focussen op de rijpe bananen. Maar er is geen plaats voor een rijpingsproces”, aldus Silke. Een pijnpunt dat door andere jongeren bevestigd wordt. Ook de nood aan ruimte werd snel duidelijk. Dansen, schilderen, performen: dat doe je niet op je kleine studentenkamer. De jongeren vragen meer ruimte om te exposeren. Een derde pijnpunt bleek de nood aan netwerk en ondersteuning. Wie zijn creaties aan de man wil brengen, moet ook een communicator en ondernemer zijn. De jonge kunstenaars beseffen dat het handig kan zijn om zich te verenigen in een collectief of om vaker met elkaar in contact te staan.

Oplossingen en actiepunten

Tijdens de gespreksavond gingen jongeren samen met de spilfiguren op zoek naar concrete oplossingen en mogelijkheden. Een heel duidelijke roep naar informatiedoorstroming kwam er zowel van de beleidsmakers als van de jonge kunstenaars. De nood aan een laagdrempelig aanspreekpunt bij de cultuurhuizen en een soort cultuurloket op stadsniveau is gewenst. De jonge creatievelingen vragen om meer leegstaande gebouwden open te stellen en om bestaande tariefformules aan te passen. Op die manier kunnen jongeren die niet in Leuven gedomicilieerd zijn, maar er wel actief zijn, ook aanspraak maken op het voordelig huren van bijvoorbeeld theaterzalen.

De algemene nood aan een soort tussenstap tussen de ondersteuning van amateurkunstenaars en meer geavanceerde cultuurorganisaties blijft wel moeilijk. “De antwoorden op alle noden zijn niet altijd op korte termijn te vinden. Maar dit gesprek was een eerste stap. Het is belangrijk dat jonge kunstenaars het stadsbestuur wakker houden, dat ze aangeven wat nodig is om hen te ondersteunen. De wil is er om actief tegemoet te komen aan de noden van jongeren”, zegt schepen van jeugd, Dirk Vansina.

Om in te spelen op de vragen die naar boven komen, is er naast beleidskeuzes ook budget nodig. Schepen van cultuur, Denise Vandevoort, geeft alvast aan dat de stad hier in de toekomst actief wil op inzetten en niet zal meegaan in de Vlaamse besparingstendens op cultuur. “Leuven is Vlaanderen niet. Wij blijven ook in de toekomst investeren in cultuur en maken de komende zes jaar graag budgetten vrij voor de ondersteuning van jong kunstgeweld”, aldus Vandevoort. Naar aanleiding van de gespreksavond werden er concrete aanbevelingen opgemaakt voor het Leuvens cultuurbeleid.