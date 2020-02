Jonge klimaatridders Victor en Julien uit Leuven eisen klimaatacties. “Ik ga me hiervoor engageren”, zegt burgemeester Ridouani (sp.a) Bart Mertens

11 februari 2020

12u00 0 Leuven De toekomst is aan de jeugd en de jeugd eist actie voor het klimaat. Victor en Julien Vierbergen trokken hun stoute schoenen aan en gingen langs bij burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) met een klimaatbundel.

In september 2019 verzamelden 150 kinderen in Horst aan de Maas voor de Kids Climate Conference. Op die klimaattop voor kinderen van het Wereld Natuur Fonds en Center Parcs gingen kinderen actief aan de slag met oplossingen voor belangrijke duurzaamheidsvraagstukken. De zesde editie van de kinderklimaattop leverde heel wat voorstellen op die terecht kwamen in een klimaatbundel. Ook Victor en Julien uit Leuven waren van de partij en zij besloten om de klimaatbundel te overhandigen aan het Leuvense stadsbestuur. Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) toonde zich erg enthousiast. “Ik ga me hier zeker voor engageren”, liet hij optekenen. “Ook Leuven is al druk bezig op het gebied van duurzaamheid. Leuven wordt een klimaatneutrale stad die ook voor onze kinderen en kleinkinderen leefbaar blijft. Zo stimuleren we Leuvenaars om energiezuinig te wonen door bijvoorbeeld het budget voor premies te verhogen voor energiebesparende maatregelen. We maken ook onze eigen gebouwen energiezuinig.”

Hieronder nog de 12 ideeën en voorstellen in de klimaatbundel:

-Elk bedrijf moet een kinderbestuur hebben dat ook echt iets te zeggen heeft

-Ontwikkel een app met een beloning als je plastic verpakkingen laat staan

-Maak plastic zakjes duurder dan herbruikbare zakjes

-Laat een stukje van je tuin verwilderen

-Minder groeten en fruit importeren zodat er meer lokale producten gegeten worden

-Fabrikanten en supermarkten moeten verplicht plastic terugnemen

-Veggie-vrijdag op scholen introduceren

-Meer natuuractiviteiten aanbieden in de vakantieparken

-Vakantieparken moeten lokale producten verkopen

-Statiegeld op veel meer verpakkingsmateriaal invoeren

-Plastic-visser moet een betaald beroep worden

-Bedrijven moeten meer eigen energie opwekken