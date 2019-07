Jonge fietsers naar ziekenhuis na aanrijding met wagen ADPW

02 juli 2019

16u16

Twee jonge fietsers werden maandagavond aangereden door een auto op de Diestsevest in Leuven. Een 46-jarige vrouw uit Leuven kwam uit een parking gereden en merkte de twee jongens van 13 en 14 jaar oud niet op toen ze met hun fiets over het fietspad in de richting van het station reden. Het kwam tot een aanrijding waarbij beide fietsers ten val kwamen. Ze werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.