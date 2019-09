Jonge cannabisdealer riskeert jaar cel KAR

03 september 2019

13u31 0 Leuven Een 23-jarige man uit Leuven riskeert een jaar cel voor het dealen van cannabis vanuit zijn flat in Sint-Maartensdal.

K.P. werd gecontroleerd omdat hij overlast veroorzaakte door de aanwezigheid van drugsverslaafden. In zijn appartement bleken de hygiënische toestanden ondermaats. Tijdens de huiszoeking werd er 85 gram cannabis gevonden. De twintiger gaf toe verslaafd te zijn aan de drugs. Naast de wiet werden ook nog 12 gsm’s gevonden en een geladen airsoftwapen. Omdat P. krap bij kas zat, zou hij de cannabis op krediet hebben gekocht. Zijn schuld loste hij dan af door de verkoop ervan. Hij zou een tiental afnemers gehad hebben. Die liet hij op zijn appartement de cannabis roken zodat hij zelf af en toe ook eens van een joint kon lurken. P. werd vrijgelaten tijdens het gerechtelijk onderzoek maar schond meermaals zijn voorwaarden.

Op 14 mei vorig jaar bleek dat hij opnieuw aan het verhandelen was. Een urinetest bleek bovendien positief voor thc, het werkzame bestanddeel van wiet. Het openbaar ministerie vroeg een jaar cel en 8.000 euro boete voor de twintiger. De straf kan eventueel deels met probatie-uitstel volgens het parket. Volgens de verdediging kwam P. in 2017 met de verkeerde mensen in contact. “Hij was zeer beïnvloedbaar en had een laag zelfbeeld. Dat mensen hem nodig hadden om aan hun drugs te geraken gaf hem een gevoel van macht”, pleitte zijn advocaat. “Hij en zijn vriendin zijn nu beiden aan het werk waardoor ze een ander leven hebben.” De raadsman vroeg een probatie-opschorting voor haar cliënt die nog een blanco strafblad heeft. Vonnis 30 september.