Jong Vld Leuven vindt zakken slachtafval bij opruimactie: “Illegaal slachten veroorzaakt dierenleed” Bart Mertens/Andreas De Prycker

10 september 2019

18u18 1 Leuven Jong Vld Leuven stootte het voorbije weekend op een onaangename vondst tijdens een opruimactie. Op de carpoolparking aan het Vuntcomplex in Wilsele vonden ze naast gedumpte flessen en blikjes ook vuilniszakken met slachtafval. “In de zakken zaten een vacht, de botten en de ingewanden van een geslacht schaap”, zegt voorzitter Zjef Cokelaere. Volgens de Leuvense politie is het niet de eerste keer dat er aan het Vuntcomplex slachtafval wordt achtergelaten.

Jong Vld Leuven organiseerde op zondag 8 september een opruimactie. Daarbij passeerden ze ook aan de carpoolparking aan het Vuntcomplex in Wilsele. Niet verwonderlijk, want die parking staat erom bekend dat er veel afval wordt achtergelaten door sluikstorters. Damien Trigaux van Jong Open Vld kan het weten want hij komt dagelijks op de carpoolparking om te pendelen naar het werk. “Ik vond het noodzakelijk om iets te doen aan het afval dat de mensen hier dumpen. Helaas vonden we iets meer dan enkel lege flessen en blikjes”, klinkt het.

We stelden vast dat de zakken een bloedspoor achterlieten. Er zat een dood schaap in Zjef Cokelaere, voorzitter van Jong Vld Leuven

Zjef Cokelaere, voorzitter van Jong Vld Leuven, was degene die plots twee gedumpte vuilniszakken zag liggen. “We waren nog geen uur aan de slag toen ik de vuilniszakken zag liggen”, vertelt Zjef. “We stelden vast dat de zakken een bloedspoor achterlieten en besloten om te kijken wat er precies in de vuilniszakken zat. Het bleek te gaan om een vacht, de ingewanden en de botten van een schaap. We hebben uiteraard meteen de politie op de hoogte gebracht. Ze waren snel ter plaatse en brachten de reinigingsdiensten op de hoogte die de dierlijke resten maandag zouden ophalen. Dit is echter nog steeds niet gebeurd en de vuilniszakken staan er dus nog steeds. Jong Open Vld hoopt dat de daders snel worden gevonden, al is onze hoop niet erg groot.”

Dit is niet de eerste keer. Elk jaar gebeurt dit wel eens. Op 12 augustus vonden we al resten van zes schapen Marc Vranckx, woordvoerder bij de Leuvense politie

De politie bevestigt de feiten. “Die melding is inderdaad bij ons binnengekomen. En dat is niet de eerste keer. Elk jaar gebeurt dit wel eens”, zegt Leuvens politiewoordvoerder Marc Vranckx. “Op maandag 12 augustus werden ook al resten van geslachte slapen teruggevonden. Toevallig net na het Offerfeest, dat op zaterdag 10 augustus van start ging. Toen meldde een passant dat in de berm tussen Sellekensstraat en de autosnelweg E314 verschillende kadavers van schapen lagen. De patrouille trof in totaal de resten van zes dieren aan. Het ging om dierenkoppen, schapenvacht, beenderen en ingewanden. Vermoedelijk werden de dieren illegaal geslacht en hebben de daders de resten langs de kant van de weg gedumpt. De reinigingsdienst kwam de dierlijke resten toen opruimen.”

Onverdoofd slachten

Jong Open Vld stelt zich ondertussen grote vragen bij de praktijken van de sluikstorters. “We moeten stilstaan bij de ernst hiervan”, zegt Zjef Cokelaere. “Bij de grote impact op ons leefmilieu in de eerste plaats maar ook bij het vreselijke dierenleed dat illegaal slachten met zich meebrengt. Er zijn alternatieven voor onverdoofd slachten voorhanden die het dierenleed tot een minimum beperken. Dat dit op deze illegale manier gebeurt, betekent dat mensen niet voldoende geïnformeerd zijn over alternatieven of deze niet wensen te volgen.”

Ondanks de wansmakelijke vondst spreken de jongeren van Jong Open Vld toch van een geslaagde opruimactie. “We verzamelden zestien gedumpte zakken afval en we konden tien vuilniszakken vullen met restafval. Verder vulden we ook nog drie zakken PMD. We raden andere verengingen aan om ook eens een stukje van Leuven onder handen te nemen. Het is een geweldige teambuilding en zo draag je je steentje bij aan ons leefmilieu. Handen uit de mouwen en het zelf doen!”