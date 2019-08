Jong Vld Leuven: “Sluitingsuur is probleem verschuiven!” Bart Mertens

16u40 0 Leuven Politie, horeca en het stadsbestuur zaten al een eerste keer samen om bijkomende maatregelen te nemen om de veiligheid op de Oude Markt in Leuven te garanderen. Alle mogelijkheden worden bekeken, inclusief een sluitingsuur, maar voorlopig houden alle betrokken partijen de lippen stijf op elkaar. Jong Vld Leuven is alvast niet voor een sluitingsuur.

Komt er een sluitingsuur voor de horeca of niet? Dat is de vraag één miljoen die op de tafel kwam nadat er videobeelden opdoken van een zwaar incident op de Oude Markt. Een man kreeg van een groep amokmakers een harde trap in het gezicht in ware Jean-Claude Van Damme-stijl. Sindsdien staat de veiligheid op de Oude Markt hoog op de agenda in Leuven, al blijkt niet meteen uit de statistieken dat het epicentrum van het Leuvense uitgaansleven recent onveiliger is geworden. Dat neemt uiteraard niet weg dat elk zwaar incident er eentje te veel is en daarom wil burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) bijkomende maatregelen nemen. Een eerste vergadering tussen stad, politie en horeca is al achter de rug maar details lekken voorlopig niet uit. Feit is dat alle mogelijkheden –inclusief een sluitingsuur- worden bekeken. Jong Vld Leuven is alvast geen voorstander van een sluitingsuur.

Het is hoog tijd om voor eens en voor altijd komaf te maken met dit afgezaagde plan Jong Vld Leuven

“Als liberale jongeren zijn wij voor het zoeken naar oplossingen en niet voor het straffen van de Leuvenaar én de horeca door het wangedrag van enkelen”, klinkt het. “Al in 1993 lanceerde toenmalig burgemeester Alfred Vansina (CD&V) dit idee en in 2004 werd hetzelfde controversiële plan afgevoerd na massaal protest toen Louis Tobback (sp.a) een poging deed. Bovenop de schade die de Leuvense economie zou oplopen zou een sluitingsuur enkel een verschuiving van de problematiek veroorzaken. Nadat de Leuvense handel het slachtoffer werd van ondoordachtheid bij het invoeren van het circulatieplan zouden wij het betreuren mocht nu de horeca aan de beurt zijn. Het is hoog tijd om voor eens en voor altijd komaf te maken met dit afgezaagde plan. Als alternatief voorstel pleit Jong Vld Leuven voor meer politiepatrouilles, een evaluatie van de huidige camera’s op en rond de Oude Markt en de heropening van het politiekantoor op de Grote Markt.”