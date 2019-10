Jong VLD Leuven kritisch over peukenplan: “Draagbare asbakken uitdelen, was een leuke PR-stunt” Bart Mertens

14 oktober 2019

19u00 0 Leuven Jong VLD Leuven is kritisch over de aanpak van de stad Leuven in de strijd tegen sigarettenpeuken. “De Leuvense belastingbetalers verdienen een alternatief voordat ze beboet worden”, zegt voorzitter Zjef Cokelaere. De jongeren van VLD Leuven pleiten ervoor om niet meteen met boetes te zwaaien voor rokers die hun peuk nog op de grond gooien.

De stad Leuven bindt zoals bekend de strijd aan tegen de sigarettenpeuken op straat. Uit de praktijk blijkt dat bijna de helft van het ingezamelde zwerfvuilnis bestaat uit peuken. Die zijn vervuilend, zelfs in die mate dat het tot vijftien jaar kan duren vooraleer een peuk is afgebroken. Slecht nieuws dus voor de dieren die in hun natuurlijke omgeving geconfronteerd worden met honderden zoniet duizenden sigarettenpeuken. De stad Leuven lanceerde zopas een campagne om rokers te sensibiliseren om hun peuk niet langer op de grond te gooien. Er werden ook een duizendtal zak-asbakjes uitgedeeld.

De stad heeft 100 peukenzuilen besteld die we in de komende maanden aan publieke vuilnisbakjes zullen bevestigen Schepen van Stadsreiniging Thomas Van Oppens (Groen)

“Gemeenschapswachten, medewerkers van de reinigingsdienst en de preventiedienst en vrijwilligers wezen rokers er ook op dat peuken op straat gooien strafbaar is. Wie zijn peuk op straat gooit, kan een GAS-boete krijgen. We hebben ruim 1.500 rokers aangesproken”, aldus schepen Thomas Van Oppens (Groen). Naast de sensibiliseringsactie rolt de stad Leuven ook een proeftraject met peukenzuilen uit. “Meerdere rokers vroegen ons om openbare asbakken of peukenzuilen te voorzien. Hier gaat de stad op zeer korte termijn werk van maken. De stad heeft 100 peukenzuilen besteld die we in de komende maanden aan publieke vuilnisbakjes zullen bevestigen. Rokers kunnen hun peuk hierin droppen en vermijden zo dat de inhoud van de vuilnisbak vuur vat.”

Voor zwerfafval bestaan er geen excuses maar de Leuvense belastingbetalers verdienen een alternatief voordat ze beboet worden Zjef Cokelaere, voorzitter Jong VLD Leuven

Jong VLD Leuven steunt de stad in de strijd tegen sigarettenpeuken maar wil niet te hard van stapel lopen met boetes.v“De Leuvense belastingbetalers verdienen een alternatief voordat ze beboet worden”, zegt voorzitter Zjef Cokelaere. “Schepen van Stadsreiniging Thomas Van Oppens (Groen) lanceerde het peukenplan met de belofte om rokers die hun peuk op de grond werpen voortaan te bestraffen met een GAS-boete van 55 euro. Leuvenaars vragen al langer aan het stadsbestuur om de problematiek aan te pakken maar nu er eindelijk actie wordt ondernomen, komen er teleurgestelde reacties. Rokers beboeten omdat ze hun peuk niet in één van de honderd peukenpalen -die nog niet eens geïnstalleerd zijn- kan men niet verantwoorden. Bovendien moeten die honderd palen heel Leuven bedienen. Voor zwerfafval bestaan er geen excuses maar de Leuvense belastingbetalers verdienen een alternatief voordat ze beboet worden. En ondanks het feit dat duizend draagbare asbakken uitdelen ongetwijfeld een leuke pr-stunt is, liggen de meeste al na drie dagen in de vuilnisbak. Dat zie ik dan eerder als extra vervuiling en een verspilling van belastinggeld.”

Peukentegels

De jongerenvoorzitter van VLD Leuven riep in september vorig jaar overigens al op om het voorbeeld van de Vlaamse regering te volgen en te kiezen voor peukentegels. Dat zijn gerasterde asbakken in de grond die hun nut reeds bewezen in steden zoals Vilvoorde en Mechelen. “Ze hebben een lage kostprijs en wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat ze consequenter gebruikt worden. Dankzij deze succesvolle proefprojecten heeft de tabaksindustrie al laten weten dat ze dit project gedeeltelijk wil financieren.Hopelijk gaat ook schepen Van Oppens de samenwerking aan met de tabaksindustrie om zo op duurzame wijze zwerfafval te reduceren en wacht hij nog even met het uitschrijven van boetes. Zo kan men de mentaliteitswijziging zonder frustraties doorvoeren en kunnen we sneller genieten van een peukenvrij Leuven.”