Jong talent valt in de prijzen op 25ste editie Kortfilmfestival Leuven EDLL

08 december 2019

11u52 0 Leuven Zaterdagavond vond in Leuven de slotavond plaats van de 25ste editie van het Kortfilmfestival Leuven. Er werden dit jaar 18 prijzen uitgereikt. Opvallend: in de Vlaamse competitie veel studenten tussen de winnaars.

Tijdens de slotavond van het Kortfilmfestival in Leuven werden 18 prijzen uitgedeeld. Allereerst bekroonde de jury Da Yie (Good night) van Anthony Nti met de prijs voor Beste Vlaamse Kortfilm. De jury prees de kortfilm om het sterke vrouwelijke hoofdpersonage en de prikkelende openingsscène. De Antwerpse regisseur met Ghanese roots trok naar Ghana voor de opnames van zijn film. Door deze juryprijs komt Da Yie terecht op de longlist van de Oscars.

De juryprijs voor het Beste Debuut gaat naar Gyre van Charlotte Lybaert. Lybaert overtuigde met haar afstudeerfilm ook de VAF-jury en wint daardoor eveneens de VAF Wildcard Fictie. De jury omschrijft de film als een die veel vertelt zonder dat er veel gesproken wordt. Alles draait om de intense sfeer van jeugd en verlangen.

De publieksprijs in de Vlaamse fictiecompetitie gaat naar de masterfilm van Tijs Torfs. In zijn film Graven vertolkt Tom Audenaert een doorgedraaide strandjutter die, gewapend met zijn rode muts, zijn vergeeld marcelleke en zijn spade, verwoed putten graaft in het zand.

De juryprijs voor Beste Acteerprestatie gaat naar actrice Joke Emmers voor haar rol in de kortfilm Lieve van Vincent Groos. De jury is vol lof over Emmers’ empathische weergave van een zorgzaam en zacht personage dat onder druk staat.

Dit jaar werd er op het festival voor het eerst ook de Juryprijs voor Beste Cinematografie uitgereikt. Director of Photography Maxime Lahousse ontvangt de nieuwe prijs voor haar uitgekiende cinematografie van de film Nesting van Alex Verhaest. De Jury omschrijft Lahousse als iemand die het vak cinematografie zowel technisch als artistiek perfect beheerst.

De jury verkoos Raketkanon – I live in a society van Maximiliaan Dierickx - tot beste korte documentaire in de Vlaamse competitie. De intieme weergave van de creatieve spanningen binnen een rockband was doorslaggevend.

Het publiek viel dan weer als een blok voor Carrier van Marijn Grieten in de Vlaamse animatiecompetitie. In deze 2D-animatiefilm ontwaakt een reusachtige robot uit een eeuwenoude slaap om in een post-apocalyptische wereld zijn voorgeprogrammeerde taak uit te voeren.

In de Europese competitie bekroonde zowel de jury als het publiek de Noorse film The Tent van Rebecca Figenschau. De jury was verrast door de geestige dialogen en de perfecte komische timing. In The Tent borrelen de onuitgesproken issues van een disfunctionele familie op, als ze op familievakantie samen een ingewikkelde tent proberen op te zetten. De film verovert zo een plaatsje op de longlist voor de Oscars.

De Nederlandse film The Walking Fish van Thessa Meijer kreeg een eervolle vermelding van de jury. De jury stuurt de Wit-Russische film Lake of Happiness van Aliaksei Paluyan naar de European Film Awards in 2020.

Daarnaast reikte het Vlaams Audiovisueel Fonds dit jaar vijf VAF-Wildcards uit aan de meest veelbelovende talenten uit de bachelor- of masterstudenten van de Vlaamse filmscholen. Er werden op het festival dit jaar ook nog drie gastprijzen uitgereikt.