Jong N-VA Leuven deelt Vivaldi-condooms uit aan studenten Bart Mertens

28 september 2020

13u30 0 Leuven Jong N-VA Leuven deelde vandaag Vivaldi-condooms uit aan de studenten. Zo laat de jongerenvereniging van N-VA op een ludieke wijze weten wat zij denken van de huidige politieke situatie in ons land.

Jong N-VA verzamelde in Leuven en ook in andere studentensteden voor een grootschalige actie. “Een Vivaldi-regering zonder Vlaamse meerderheid is onaanvaardbaar voor Jong N-VA. Open VLD, CD&V, Groen en sp.a verzilveren nu hun postjes en de Vlaming wordt op het einde van de dag genaaid. Dan toch tenminste veilig”, knipoogt jongerenvoorzitter Viktor Rooseleer die condooms uitdeelde aan de studenten. “Daarnaast wilden we de studenten ook een fijn en veilig academiejaar wensen met een leuke gadget. Veiligheid troef!”, besluit Torben Gering, voorzitter van Jong N-VA Leuven.