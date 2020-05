Jong CD&V wil studenten opnieuw samen laten studeren: “Advies blijft thuis studeren”, reageert schepen Thomas Van Oppens (Groen) Bart Mertens

14 mei 2020

13u19 6 Leuven Samen studeren mag terug van de Nationale Veiligheidsraad, uiteraard op voorwaarde dat de studenten strenge voorwaarden naleven. Jong CD&V roept daarom op om snel werk te maken van de heropening van openbare studieruimtes in Leuven. De stad Leuven staat niet te springen voor zo’n initiatief want thuis studeren is en blijft het advies. Jong CD&V maakt zich ook zorgen om het mentaal welzijn van jongeren in deze bevreemdende coronatijd.

Vlak voor de uitbraak van de corona-epidemie was ‘samen studeren’ populairder dan ooit maar door het virus werd het onmogelijk om steun bij elkaar te zoeken in de zware blokperiode. Zopas maakte de Nationale Veiligheidsraad bekend dat samen studeren weer is toegelaten maar dan wel onder strenge voorwaarden. Jong CD&V pleit er daarom voor om snel openbare studieruimtes te voorzien in Leuven. “Dankzij een tussenkomst van Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) mogen er terug lokale studieruimtes worden ingericht”, zeggen David Dierick en Ruben Geleyns van Jong CD&V. “Niet elke student heeft thuis de ideale omgeving om optimaal te kunnen studeren. Omwille van de te respecteren afstand zullen de klassieke blokbibs van de onderwijsinstellingen niet voldoen aan de vraag in een studentenstad als Leuven en daarom vragen we om openbare ruimtes zoals bibliotheken en gemeenschapscentra -ook in de deelgemeenten- ter beschikking te stellen. We dringen erop aan dat er snel actie ondernomen wordt aangezien de examenperiode voor veel studenten bijna begint.”

Heropstart scholen

Of het zover zal komen, is nog maar de vraag want de opties zijn eerder beperkt. De KU Leuven heeft veel beschikbare ruimtes al gereserveerd, bijvoorbeeld om examens op een veilige manier te kunnen afnemen. De Leuvense universiteit en de Studentenraad zoeken samen nog wel naar andere locaties die dienst kunnen doen als openbare studieruimte. Die zoektocht blijkt voorlopig lang niet evident. Ook bij de stad Leuven wordt er gekeken naar mogelijke opties maar heel wat locaties worden al ingezet, bijvoorbeeld voor de opvang van daklozen en voor de heropstart van de scholen. Schepen Thomas Van Oppens (Groen) geeft bovendien aan dat voorzichtigheid het allerbelangrijkste blijft om de verdere verspreiding van het coronavirus maximaal tegen te gaan. “Het advies is en blijft: thuis studeren”, klinkt het.

Het aantal jongeren tussen 16 en 24 jaar dat depressieve gevoelens heeft, is verdrievoudigd bij vrouwen en verviervoudigd bij mannen tijdens de coronacrisis David Dierick, waarnemend voorzitter van Jong CD&V Leuven

Jong CD&V maakt zich ondertussen ook zorgen over het mentale welzijn van jongeren, studenten maar ook niet-studenten. “Het aantal jongeren tussen 16 en 24 jaar dat depressieve gevoelens heeft, is verdrievoudigd bij vrouwen en verviervoudigd bij mannen tijdens de coronacrisis”, klinkt het bezorgd. “Dat blijkt uit een enquête over mentaal welzijn van het wetenschappelijk instituut Sciensano. Drie op de tien jongeren heeft volgens een internationale maatstaf een depressieve stoornis. Een gigantische opstoot en daarom vinden we het vanuit Jong CD&V Leuven enorm belangrijk dat de drempel naar eerstelijnshulp verlaagd wordt. De rol van een lokaal bestuur hierin is bijzonder relevant. Op de officiële websites van de stad Leuven staat nu al een luik over emotionele hulp tijdens deze coronacrisis maar de zichtbaarheid kan beter. Vanuit Jong CD&V Leuven vragen we dat het stadsbestuur de officiële hulpkanalen rond psychisch welzijn voor jongeren deelt via verschillende media zodat jongeren beter op de hoogte zijn over de mogelijkheden tot hulp”, zegt David Dierick, waarnemend voorzitter van Jong CD&V Leuven.