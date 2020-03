Jong CD&V schrijft postkaartjes voor bewoners WZC Ter Putkapelle Bart Mertens

17 maart 2020

13u19 3 Leuven De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus treffen zeker ook de oudere generatie. Het WZC Ter Putkapelle in Wilsele sluit net als de andere woonzorgcentra in Vlaanderen voorlopig de deuren voor bezoek. Jong CD&V schreef postkaartjes om de bejaarden een hart onder de riem te steken.

“Onze ouderen zijn even afgesloten van de buitenwereld maar toch willen wij op een contactloze manier bij hen binnenkomen”, aldus de leden van Jong CD&V. “Op de postkaartjes schreven we een hoopvolle en positieve boodschap voor elk van de bewoners. Een klein maar vooral menselijk gebaar. Zo hopen we toch een beetje sociaal contact tot de bewoners te brengen. We roepen ook iedereen in onze stad op om hetzelfde te doen”,, zegt voorzitter Ruben Geleyns (27).

Maar is het wel verstandig om postkaartjes te schrijven en bestaat er geen risico op besmetting? “Uiteraard werd er goed op gelet dat via de kaartjes geen besmetting mogelijk was en werden de handen grondig gewassen voor het schrijven en voor het afgeven aan het woonzorgcentrum.”