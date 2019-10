Johan Vanneck is al sinds 1998 figurant in FC De Kampioenen: “Ik verheug me op de nieuwe reeks. De comeback van Vanneck!” Bart Mertens

22 oktober 2019

19u04 15 Leuven Bij OHL en op de griffie van de Arbeidsrechtbank in Leuven noemen ze hem al vele jaren ‘de kampioen’. We hebben het uiteraard over Leuvenaar Johan Vanneck die al sinds 1998 een vaste figurant is in FC De Kampioenen, zowel in de serie als in de films. “Ik verheug me op de nieuwe reeks. De mensen in mijn omgeving spreken nu al over ‘de comeback van Vanneck’, al ben ik ook te zien in de film die in december uitkomt.”

Heel wat Leuvenaars kennen Johan Vanneck als één van de bezielers achter de sociale projecten van voetbalclub OHL of als vaste waarde op de griffie van de Arbeidsrechtbank in Leuven. Toch is het gezicht van Johan Vanneck een vanzelfsprekendheid voor nog veel meer mensen want ‘de kampioen’ is al vele jaren een vaste figurant in FC De Kampioenen. Toen bekend raakte dat er in 2021 een nieuwe televisiereeks wordt uitgezonden met de bekendste voetbalploeg van Vlaanderen in de hoofdrol werd Johan vervuld met nostalgie. “Tijdens het laatste seizoen van de televisiereeks had ik er eerlijk gezegd stilaan genoeg van maar toen kwamen de films. Ik besloot om toch maar mee te doen en zo komt het dat ik ook figureerde in alle films. Ik kijk al uit naar de première van de film die in december uitkomt maar eigenlijk kijk ik nog meer uit naar de opnames van de nieuwe televisiereeks. Het zal alweer een fijn weerzien worden met de hele cast. Eigenlijk zijn we één grote familie. Wat zou je willen na al die jaren?”, vertelt Johan Vanneck.

Ze hadden figuranten nodig die toch een beetje een bal konden beroeren want voor sommige scènes was dat nodig. Toen vertrok de trein die nooit meer stopte Johan Vanneck

Voor Johan begon het avontuur bij FC De Kampioenen in 1998 tijdens het laatste seizoen met Jacques Vermeire in de rol van DDT. “Ik kwam als bij toeval bij de cast terecht”, herinnert Johan zich nog. “Ik zat in mijn kantoor toen ze opnames kwamen maken voor de serie ‘Niet voor publicatie’. De regisseur zag een foto van RSC Anderlecht aan de muur hangen en vroeg me of ik geen zin had om te figureren in FC De Kampioenen want Anderlecht zou een rol gaan spelen in één van de afleveringen. Ik heb meteen toegezegd. Bovendien hadden ze figuranten nodig die toch een beetje een bal konden beroeren want voor sommige scènes was dat nodig. Toen is de trein vertrokken en eigenlijk is die nooit meer gestopt, met dank aan de vele heruitzendingen. En met dank aan het succes van de films”, aldus Johan Vanneck.

“De kampioen”

Het succes van FC De Kampioenen leverde Johan al snel de bijnaam ‘de kampioen’ op en zelfs na al die jaren wordt hij nog geregeld op straat herkend door fans. “Het gebeurt geregeld dat mensen me aanspreken omdat ze me herkennen, meestal in de zomer want dan kijkt iedereen naar de heruitzendingen. Soms kunnen de mensen me niet echt plaatsen maar als ze horen dat ik al die jaren één van de vaste figuranten in FC De Kampioenen was dan zeggen ze meestal: ‘ah ja natuurlijk’. Toen de serie nog wekelijks op de televisie was, moest ik geregeld op de foto met fans van FC De Kampioenen. Soms vroegen ze me ook om een handtekening. Tegenwoordig zeggen ze meestal ‘je bent nogal veranderd door de jaren heen’. Ze bedoelen dan dat ik grijzer ben geworden (lacht)…FC De Kampioenen is een deel van mijn leven geworden en eigenlijk een deel van heel Vlaanderen. Meer zelfs, wist je dat ze in Wallonië FC De Kampioenen gebruiken om kinderen Nederlands te leren? Fantastisch toch? Ik heb alvast veel goede vrienden overgehouden aan de opnames. Wat ik nooit zal vergeten, zijn de opnames met Eddy Wally. Hij kon zijn tekst niet onthouden. Dan te vroeg, dan weer te laat, de verkeerde tekst…we hebben die opnames zeker vijftien keer moeten overdoen. En op het einde van de dag vroeg hij een micro want hij wou een liedje zingen voor ons. Eerlijk gezegd, nu er een nieuwe reeks in zicht is, begint het toch opnieuw te kriebelen. Ik kijk erg uit naar de opnames.”