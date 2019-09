Johan Swinnen is terug in Leuven na twee marathons per dag gedurende 25 dagen “Drie paar schoenen versleten op weg naar Rome” Bart Mertens

24 september 2019

20u10 1 Leuven ‘Beeldje bij beeldje’…met die actie liep kankeronderzoeker Johan Swinnen stap per stap van Leuven naar Rome, goed voor een totaal van 2,3 miljoen stappen. Zopas kwam de Leuvense professor terug aan in Leuven, deze keer met mobilhome. “Na bijna 2.000 kilometer is het wel even goed geweest. Ik sta hier op twee verschillende schoenen. Al mijn andere schoenen zijn tot op de draad versleten”, zegt Johan Swinnen.

Op 29 augustus begon de Leuvense kankeronderzoeker Johan Swinnen onaangekondigd aan een nieuwe looptocht nadat hij eerder al naar Santiago de Compostela liep uit dankbaarheid voor de genezing van zijn zoon Pieter. Na een loooptocht van welgeteld 1.975,5 kilometer op 25 dagen tijd kwam hij zondag aan op het Sint-Pietersplein in Rome. Of ook: gemiddeld twee marathons per dag. Johan Swinnen voelde zich naar eigen gesterkt door de actie ‘Beeldje bij beeldje’ die symbool stond voor de verbondenheid met kankerpatiënten. Tegenover elke kilometer die Johan liep richting Rome stond immers een klein beeldje met een persoonlijke boodschap. Zopas keerde Swinnen terug uit de eeuwige stad en hij ging meteen kijken naar de verzamelde beeldjes in de etalage van Huis Delsart.

Ik werd gedreven door de woorden van de mensen die de actie steunden met een beeldje. Die boodschappen van hoop, troost en aanmoediging hebben me geraakt Kankeronderzoeker Johan Swinnen

“Het is fantastisch om al die beeldjes hier samen te zien staan in de etalage”, vertelt Johan Swinnen. “Ik werd gedreven door de warme woorden van de mensen die de actie steunden met een beeldje. Die boodschappen van hoop, troost en aanmoediging hebben me diep geraakt tijdens mijn looptocht naar Rome. Voor mij is dat het mooiste geweest van de hele tocht. De woorden van de mensen hielden me op de been want het was lang niet elke dag evident. Deze looptocht was het meest extreme wat ik ooit heb gedaan in mijn leven. Ja, het was zwaarder in vergelijking met mijn tocht naar Santiago de Compostela.”

Drie paar schoenen

Het beste bewijs daarvan is het feit dat de Leuvense kankeronderzoeker liefst drie paar loopschoenen versleet op 25 dagen. “Ik sta hier zelfs op twee verschillende schoenen”, vertelt Johan. “Ik kon niet anders want al de andere schoenen waren te erg versleten om ze nog te dragen. Ik heb dan maar de twee beste exemplaren uitgezocht maar eigenlijk zijn die ook serieus versleten. Wat zou je willen als je 100.000 stappen per dag loopt…Ik verloor 5.000 kCal per dag en ben uiteindelijk 2,5 kilogram lichter teruggekeerd uit Rome. Gemiddeld legde ik 80 kilometer per dag af, goed voor twee marathons. In het begin verliep alles goed maar daarna kreeg ik en dipje. Uiteindelijk klom ik uit het spreekwoordelijke dal en tegen het einde van de tocht leek het alsof ik kon blijven lopen. Zelfs nu voel ik al dat ik opnieuw zin krijg om te gaan lopen…Of er een nieuwe tocht op komst is? Nog niet meteen maar zeg nooit nooit. Eerst ga ik mijn eerste les aan de KU Leuven voorbereiden want het academiejaar is ondertussen begonnen. Daarna gaan we zorgen dat het boek over mijn looptocht af geraakt en dat alle beeldjes bij de juiste mensen terecht komen. De opbrengst van mijn tocht gaat zoals eerder gezegd naar het Leuvens kankerinstituut (LKI), Kom op tegen Kanker en Stichting tegen Kanker. Over het totaalbedrag is nog geen duidelijkheid maar we gaan zeker boven de 50.000 euro eindigen.”

Meer info: www.beeldjebijbeeldje.be en www.facebook.com/beeldjebijbeeldje