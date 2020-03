Jo Claes signeert nieuw boek ‘Van de hemel in de hel’…uiteraard op afstand Bart Mertens

31 maart 2020

14u30 0 Leuven De eerste signeersessie in ‘coronatijd’ is een feit voor Jo Claes. Naar goede gewoonte is de lancering van een nieuw boek één groot feest voor de fans maar deze keer ruilde de Leuvense schrijver de druk bijgewoonde boekvoorstelling noodgedwongen in voor een eenzame signeersessie.

Elke nieuwe misdaadroman van Jo Claes is een groot feest voor de fans. Op een boekpresentatie van de Leuvense schrijver zijn er telkens een paar honderd lezers aanwezig en dan blijven er nog vele anderen op hun honger zitten wegens plaatsgebrek. Doorgaans vinden de boekvoorstellingen van een nieuw boek in de populaire reeks rond inspecteur Thomas Berg plaats in het Provinciehuis in Leuven maar door de coronacrisis is dat helaas onmogelijk. Meer zelfs, dit jaar had Uitgeverij Houtekiet zelfs zowaar dagen uitgetrokken voor de presentatie van ‘Van de hemel in de hel’ maar die vielen dus in het water door de corona-epidemie. De Leuvense boekhandel De Kleine Johannes zocht en vond een oplossing om er voor de fans van Jo Claes toch een beetje iets speciaal van te maken.



“Vorige week lanceerden we met succes al de OBBA-formule die de grootouders toelaat om een pakket boeken op te sturen naar hun kleinkinderen. Aansluitend besloten wij ook iets speciaals te doen voor de ouders want heel wat lezers onder hen zijn fan van de Leuvense schrijver Jo Claes. Wij polsten bij Jo of hij zijn nieuwste roman wou signeren. Jo Claes zegde toe en begon met zijn allereerste signeersessie op afstand. De eerste honderd exemplaren van ‘Van de hemel in de hel’ werden gesigneerd en gepersonaliseerd”, besluit Luc Vander Velpen van De Kleine Johannes. Meer informatie vind je op de website www.de-kleine-johannes.be en jo-claes.be