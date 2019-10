Jeugdwerkingen spelen voetbalwedstrijdje in Rijschool ADPW

09 oktober 2019

De jeugddienst van de Stad Leuven en de lokale politie organiseerden woensdag een voetbaltornooi in samenwerking met verschillende jeugdwerkingen, zoals Casablanca, den Tube, Arktos en OHL. Door de slechte weersomstandigheden vond de geplaatste voetbalwedstrijd plaats in Sportzaal Rijschool in plaats van buiten. Tussen 12 en 15.30 uur werd er samen een wedstrijd gespeeld. Ook korpschef Jean-Paul Mouchaers en schepen van jeugd Dirk Vansina (CD&V) kwamen een balletje trappen.