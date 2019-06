Jeugdverenigingen kampen al tijdje met tekort aan lokalen. Stadsbestuur Leuven denkt oplossing gevonden te hebben in... Schietstand van Defensie Bart Mertens

17u00 0 Leuven De voormalige schietstand van Defensie in de Milseweg is al verschillende jaren niet meer in gebruik. De stad Leuven wil de schietstand nu aankopen en herinrichten tot jeugdlokalen. “We willen ook een bos van 1 hectare aankopen dat gebruikt kan worden als speelbos”, zegt schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V).

De stad Leuven is al enkele jaren bezig met de modernisering van de jeugdlokalen op haar grondgebied. Heel wat jeugdverenigingen kregen al nieuw onderdak, maar de scoutsverenigingen van Onze-Lieve-Vrouw van Troost en Anne-Frank kampen nog steeds geruime tijd met een tekort aan lokalen. Meer zelfs, de scoutsverenigingen moesten hun lokalen verlaten maar vonden wel tijdelijk onderdak in de Parkschool en in het Boerderijtje in het Paul Van Ostaijenpark. De stad was ondertussen op zoek naar een definitieve oplossing en denkt die nu gevonden te hebben in… een schietstand.

Speelbos

“We willen de oude schietstand van Defensie in de Milseweg kopen om een oplossing te bieden voor het plaatstekort”, zegt schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V). “Het gaat meer concreet om een leegstaand huis met daarachter een lang smal gebouw dat zich uitstrekt tot aan de achterzijde van de tuin van OLV Troost. Dat gebouw zal ook gebruikt kunnen worden voor andere functies zoals bijvoorbeeld de opslag van kampmateriaal. De stad wil bovendien het terrein naast de schietstand - een bos van 1 hectare - verwerven zodat dit als speelbos kan gebruikt worden door de jeugdverenigingen van Leuven.”

Dankzij de aankoop zou er ook een fietsverbinding kunnen komen tussen de Milseweg en de Kerspelstraat Schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V)

De plannen om de schietstand in de Milseweg om te vormen tot jeugdlokalen heeft ook positieve gevolgen voor de mobiliteit in Leuven. “Dankzij de aankoop van de schietstand en de bijhorende grond zou er ook een fietsverbinding kunnen komen tussen de Milseweg en de Kerspelstraat”, legt schepen Vansina uit. “Hierdoor kan een ontbrekend stuk van het fietsroutenetwerk gerealiseerd worden. De bereikbaarheid met de fiets van het Sint-Albertuscollege, de campus UCLL en het hele industrieterrein Haasrode vanuit Heverlee zou zo gevoelig verbeteren. In omgekeerde richting krijgt ook het Heilig Hartinstituut Heverlee een fietsvriendelijke verbinding.”

Onteigening

Er wordt gekozen voor de onteigeningsprocedure om de plannen van de stad Leuven integraal te kunnen realiseren. De stad Leuven bracht eerder reeds een bod uit van 283.000 euro voor de schietstand, de bijhorende woning en het bos. De Leuvense gemeenteraad keurde zopas het voorlopige onteigeningsbesluit goed. Er volgt nu een openbaar onderzoek. Daarna wordt aan de gemeenteraad een definitief onteigeningsbesluit voorgelegd.