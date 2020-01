Jeugddienst stad Leuven lanceert nieuw initiatief ‘Speurleuven’ EDLL

28 januari 2020

14u33 0 Leuven De jeugddienst van de stad Leuven pakt uit met een gloednieuw initiatief voor kinderen van 4 tot 14 jaar én hun ouders. ‘Speurleuven’ presenteert vier interactieve wandelingen om samen met gezinnen leuke plekjes in de binnenstad te (her)ontdekken.

Op zondag 1 maart van 11u30 tot en met 17u30 organiseert de jeugddienst van stad Leuven voor het eerst ‘Speurleuven’. Een gloednieuwe activiteitsdag voor kinderen tot 14 jaar en hun ouders. Kortom: gezinnen kunnen er samen de leukste plekjes van de stad (her)ontdekken. Er staan vier interactieve wandelingen op de planning. Van een picknick, muzikale of culinaire wandeling tot een historische wandeling langs de vele theaterzalen in de binnenstad. Wie een UiTPAS heeft en deelneemt aan een van de activiteiten kan een punt sparen. Inschrijven vooraf is niet nodig en deelnemen gratis. Meer informatie over het volledige programma vind je op www.leuven.be .