Jeugddienst Don Bosco bedankt animatoren: “Voldoening van extra inspanningen is onbetaalbaar” Bart Mertens

29 juli 2020

11u00 0 Leuven Dat het een zomer om nooit te vergeten zou worden, stond in de sterren geschreven. Gelukkig kunnen de animatoren van Don Boscospeelpleinen er nog een mooie tijd van maken voor de kinderen, ondanks de strenge maatregelen. “Het is ongelooflijk hoe snel animatoren zich hebben aangepast. Hun veerkracht is enorm,” zegt stafmedewerker Tim Van Wambeke.

De zomer van 2020 zal voor eeuwig in het geheugen gegrift staan als de ‘coronazomer’. Voor de animatoren van de speelpleinen was het een enorme uitdaging om tegemoet te komen aan de strikte regels maar ze slagen er toch in om de kinderen een leuke tijd te bezorgen. Bij Don Boscospeelpleinen worden de enorme inspanningen in deze coronatijd niet vergeten en willen ze hun animatoren geheel terecht in de bloemetjes zetten. “Na de verlossende woorden dat de jeugdwerkzomer kan doorgaan, begon het eigenlijk pas, van bubbels tot circulatieplannen. Maar nu de zomervakantie al bijna halfweg is, blijkt dit toch allemaal goed te verlopen. En dat is enkel mogelijk dankzij de enorm harde inzet van de animatoren. Dankzij hen kunnen iedere dag honderden kinderen zich zorgeloos amuseren met naleving van de strikte regels. Het is ongelooflijk hoe snel animatoren zich hebben aangepast aan alle regels en afspraken. Hun veerkracht is enorm,” zegt Tim Van Wambeke, stafmedewerker speelpleinen van Jeugddienst Don Bosco.

Extra applaus

Om alle animatoren te bedanken wordt op 30 juli ook de ‘Dag van de Animator’ georganiseerd. Dit initiatief vestigt de aandacht op het feit dat animator zijn meer is dan een fulltime job, zeker in een zomer met nieuwe regels. “De meeste animatoren krijgen geen financiële vergoeding. Dat verwachten ze ook niet maar een extra schouderklopje, een oprechte ‘dank-u-wel’, een leuke tekening of een extra applaus deze zomer zou hen zeker deugd doen. Samen spelen met kinderen en hen de zomer van hun leven bezorgen…daar draait het uiteindelijk allemaal om. En als dat af en toe wat extra inspanning vraagt dan is dat maar zo want de voldoening bij de animatoren en de kinderen is onbetaalbaar.”