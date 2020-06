Jeugdbende riskeert zware celstraffen voor toetakelen minderjarige scoutsvrienden in bos Kim Aerts

03 juni 2020

18u23 0 Leuven Acht leden van een Leuvense jeugdbende riskeren tot 46 maanden cel voor een spiraal van geweld in Leuven en omstreken. Vorige zomer bereikte dat gratuit geweld een absoluut dieptepunt in Lindenbos in Lubbeek. Toen werden twee minderjarigen buiten westen gemept en bestolen. De piepjonge daders legden alles op beeld vast.

Op vraag van de slachtoffers werden de vechtfilmpjes vertoond in de rechtszaal bij het begin van de zitting woensdag. Het zijn huiveringwekkende beelden die op het netvlies blijven kleven. In de video is te zien hoe een huilende jongen op zijn knieën in het midden van het bos smeekt om te stoppen.

Het slachtoffer was op 28 juni met zijn scoutsvrienden afgezakt om een namiddag te gaan chillen en een verjaardag te vieren aan het hutje in Lindenbos. Omstreeks 14 uur komt het tot een eerste confrontatie met James T. (19) uit Lubbeek, die vergezeld is van twee minderjarige kompanen. Ze beginnen de scoutsvrienden te jennen en vragen om de muziek stiller te zetten. “T. slaagt enkele malen in een slachtoffer zijn gezicht, neemt geld weg en hij gaat ervandoor”, schetste de procureur.

Rond 20 uur komt het opnieuw tot een confrontatie. T. heeft dan een heleboel vrienden opgetrommeld. Volgens de burgerlijke partij ging het om een twintigtal jongeren die gemaskerd en gewapend met stokken en messen de scoutsvrienden opnieuw benaderen. De slachtoffers worden geslagen met hout, krijgen verschillende vuistslagen op de neus en stampen in de buik. Twee minderjarigen verliezen het bewustzijn. Om 20.10 uur staat de telefoon van de noodcentrale roodgloeiend. De daders stuiven weg. De lijnbus die ze nemen, wordt door de politie aan de kant gezet. Daar worden verschillende gestolen spullen teruggevonden, maar geen wapens. Omdat alles gefilmd werd, kon iedereen snel geïdentificeerd worden. James T., Sophy N. (20) uit Aarschot, Niels N. (20) uit Boutersem, Gregory A. (20) uit Leuven en Enock A. worden meegenomen door de politie. Sommigen van hen brengen een maand in de Leuvense hulpgevangenis door.

Diefstal met geweld

Voor Sophy N. en Enock A. was het niet de eerste kennismaking met de politiediensten. Zij stonden ook terecht voor twee diefstallen met geweld in de buurt van de Oude Markt en de Vismarkt in Leuven eind 2018. De nu 21-jarige Michael D., ondertussen uitgeweken naar De Haan, was toen cameraman van dienst. De drie namen een onschuldig slachtoffer, die hen om een joint vroeg, mee naar de doodlopende Rattemanspoort. Op de vertoonde beelden van 22 december 2018 is te zien hoe de jongeman uit het niets een slag op zijn slaap krijgt en neerzijgt op de kasseien. Er wordt op hem gestampt en geslagen. Ze proberen zijn zakken leeg te maken, waarop de jongeren weglopen. De stadscamera’s tellen negen personen tijdens hun nachtelijke vlucht. Vier dagen later troept de bende, met enkele minderjarigen in hun midden, opnieuw samen ter hoogte van de Vismarkt. Ze spreken uit het niets een man aan en vragen hem om geld. Wanneer hij weigert, krijgt hij meteen een harde slag op de achterzijde van zijn hoofd. Sophy N. duwt het slachtoffer tegen de gevel van een woning en ze laten hem achter.

Geen genade

De groep stuift uiteen, maar ter hoogte van de Dirk Boutslaan kunnen vijf van hen worden aangetroffen door de politie. Opnieuw zetten de videobeelden de speurders op weg naar de daders. “Geen genade, geen genade”, klinkt het stoer op een filmpje, waarbij een bebloed hand wordt gefilmd. Op de parking van dancing The Villa in Herent kende de bendeleden in mei vorig jaar ook geen genade. Opnieuw komen Enock A. en Sophy N. in beeld. Aan de dancing slagen ze een man bewusteloos. Hij komt er vanaf met een gebroken oogkas en zeven dagen werkonbekwaamheid. In totaal bracht het Leuvense parket woensdag acht meerderjarige verdachten voor de strafrechter, twee stuurden hun kat. Vijf van hen riskeren 40 maanden cel en 2.400 euro boete voor de gewelddadige feiten. Voor Michael D., die filmde tijdens het geweld rond de Oude Markt, werd twee jaar cel gevraagd en 1.600 euro boete.

Agenten gefilmd

Maar de procureur liet meteen weten dat er voor sommigen nog minstens twee gerechtelijke dossiers in de pijplijn zitten. Een daarvan zijn feiten van een massale vechtpartij aan het station in Leuven. De bende vergiste zich op 27 november vorig jaar van slachtoffer en ze timmerden een illegaal bijeen, die op weg was naar zijn voogd. Ook toen bleek Sophy N. betrokken partij. Hij liep recent nog tegen de lamp voor drugs, wapenbezit en inbreuken op de coronawetgeving. Het parket vroeg voor hem nog bijkomend zes maanden celstraf voor laster en smaad aan de politie. N. deelde via sociale media een gemonteerd filmpje waarop agenten van de Leuvense politie zijn vriend Nathan M. hardhandig aanpakken aan Sint-Maartensdal op 23 mei vorig jaar. M. kreeg een werkstraf voor die weerspannigheid, maar het filmpje werd zo gemonteerd alsof de agenten racistisch geweld gebruikten, terwijl een inspecteur door M. in een wurggreep werd genomen. Het filmpje werd online al snel 22.000 keer bekeken. Omdat de drie inspecteurs herkenbaar in beeld werden gebracht door de bende, werd er 500 euro schadevergoeding per agent gevraagd.

Werkstraf

Spin in het web Sophy N. was de enige die zonder advocaat opdaagde in de rechtbank. Hij zwoer op zijn communiezieltje dat hij zijn leven gebeterd heeft en vroeg om een werkstraf. De advocaat van Gregory A. vroeg probatiemaatregelen voor zijn cliënt. Hij filmde de vechtpartij in Lindenbos, maar hij zou zelf nooit geslagen of gestolen hebben. Voor Niels N. werd de vrijspraak voor de bendevorming gevraagd. Hij deelde “slechts” een stamp uit in het bos aan de jongeren en hoopt op de opschorting. “Het gaat hier om eenmalige feiten”, pleitte zijn advocaat. James T., die het voortouw nam in Lindenbos, vroeg een laatste kans aan de rechter in de vorm van een werkstraf. Zijn advocaat pleitte uitlokking of wettige zelfverdediging omdat de scoutsvrienden zijn moeder zouden hebben lastig gevallen die namiddag. Enock A. “stond erbij en keek ernaar”, volgens de verdediging. “En dat is nog altijd niet strafbaar. Hij deed alsof hij het slachtoffer fouilleerde om niet onder te moeten doen voor zijn vrienden”, besloot de verdediging, die de vrijspraak suggereerde. Vonnis op 30 juli.